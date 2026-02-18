“No le cortaron la lengua”: Policía aclara caso de periodista en El Alto

La Policía aclaró este miércoles las circunstancias del violento asalto que sufrió un periodista en la ciudad de El Alto, descartando versiones sobre una presunta mutilación de su lengua y confirmando que las lesiones fueron producto de la agresión física durante el robo.

“Las lesiones que tiene en la lengua, según el examen médico forense, podrían haberse causado en el momento en que él fue estrangulado y la lengua había tomado contacto con una pieza dental. No le cortaron la lengua, pero lo atracaron y tiene nueve días de impedimento”, informó el coronel Henry Pinto, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

De acuerdo con la investigación preliminar, el comunicador fue sorprendido por sujetos que se encontraban en la parte trasera de un vehículo. Los agresores sustrajeron varios objetos de valor, entre celulares, su tablet, la cámara, el micrófono y un total de Bs 1.800 que portaba en efectivo.

Tras el ataque, la víctima fue abandonada en estado de inconsciencia en la zona de Kiswaras.

Actualmente, los autores del hecho se encuentran prófugos y la Policía continúa con las investigaciones para dar con su paradero, en medio de la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la urbe alteña.

Mira la programación en Red Uno Play