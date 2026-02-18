Fiscalía pedirá detención preventiva de exgerente de YPFB

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que en la audiencia cautelar se solicitará la detención preventiva de la exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Gabriela Delgadillo Salazar, quien es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

Según explicó Zeballos, durante la investigación se verificó que la exejecutiva habría firmado informes de gestión y reportes mensuales de actividades utilizando un sello distinto al correspondiente a su designación oficial, suscribiendo la documentación como vicepresidenta de Operaciones de YPFB.

“Hoy a las 12:00 se tiene previsto llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares para definir la situación jurídica de esta persona, en la cual el fiscal asignado al caso solicitará la medida excepcional de la detención preventiva ante la autoridad judicial”, indicó la autoridad del Ministerio Público.

Asimismo, el fiscal departamental señaló que dentro de este proceso se investiga a otras personas; sin embargo, aclaró que, por la responsabilidad del caso, se limitará a brindar mayores detalles.

Zeballos confirmó además que la mañana de este miércoles se realizó un registro en las oficinas de la estatal petrolera, ubicadas en la Doble Vía a La Guardia, en Santa Cruz de la Sierra.

“Hoy se practicó un registro en YPFB, en el lugar de los hechos, en busca de elementos que permitan identificar posibles autores, cómplices, partícipes o encubridores de este presunto ilícito de corrupción”, agregó.

Finalmente, informó que durante el operativo se procedió al secuestro de documentación y, posiblemente, de dispositivos móviles, con el objetivo de realizar análisis técnicos, periciales y desdoblamientos investigativos que permitan recolectar mayores elementos de convicción.

