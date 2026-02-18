¿Qué es la extinción de autoridad paterna o materna y en qué casos se aplica?

La extinción de la autoridad paterna o materna es una medida legal que implica la pérdida total de los derechos y deberes de los padres sobre sus hijos menores de edad, explicó la abogada Pamela Caballero, al aclarar que este proceso no debe confundirse con la suspensión de la autoridad parental.

Según la jurista, la extinción es una decisión definitiva que solo puede ser determinada por un juez, luego de verificar que el niño, niña o adolescente no se encuentra en un entorno seguro o que el padre o la madre incurrieron en conductas graves que afectan su bienestar.

Diferencia entre suspensión y extinción

Caballero explicó que la suspensión de la autoridad es una medida temporal que establece reglas de conducta para los progenitores, como asistir a terapias, evitar el consumo reiterado de alcohol o cumplir con determinadas obligaciones. Esta etapa funciona como una última oportunidad para que el padre o la madre modifique su comportamiento.

Sin embargo, si las conductas persisten o se comprueba que existe un riesgo para el menor, el juez puede disponer la extinción, la cual es permanente y no reversible.

¿En qué casos puede solicitarse?

La extinción puede ser solicitada por el otro progenitor, el Ministerio Público o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando se presentan situaciones graves como:

Negligencia que pone en riesgo la integridad del menor.

Conductas delictivas reiteradas.

Abandono comprobado del hijo o hija.

Hechos extremos, como delitos graves que afectan al entorno familiar.

La abogada aclaró que el incumplimiento del pago de asistencia familiar no implica automáticamente la pérdida de la autoridad parental, aunque sí constituye una falta y actualmente puede ser sancionada penalmente.

Derechos que se mantienen

La abogada aclaró que aunque se extinga la autoridad paterna o materna, el vínculo biológico no desaparece. Por ejemplo, si el progenitor posee bienes y fallece, el hijo mantiene su derecho a heredar, ya que la sanción recae sobre el padre o la madre y no sobre el menor.

Finalmente, Caballero señaló que estas medidas buscan proteger el interés superior del niño, garantizando que crezca en un ambiente seguro y saludable, priorizando siempre su bienestar por encima de cualquier otro interés.

