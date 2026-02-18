Pagaba un centavo y dormía como millonario: así estafó hoteles de lujo en España

Dormía en suites exclusivas, disfrutaba del minibar y se hospedaba en algunos de los hoteles más lujosos de España. Pero pagaba casi nada: solo un céntimo de euro por noche.

Así operaba un joven hacker que fue detenido recientemente en el Hotel Ritz de Madrid, luego de que se descubriera una sofisticada estafa digital contra plataformas de reserva y establecimientos turísticos.

Cómo funcionaba el engaño

Según informó la Policía Nacional, el sospechoso utilizaba una reconocida plataforma internacional de pago electrónico para realizar sus reservas.

Una vez iniciada la transacción, ejecutaba un ataque informático diseñado para alterar el proceso de validación del pago.

De esta manera, el sistema aprobaba la operación como si hubiera sido abonada en su totalidad, cuando en realidad solo se había pagado un céntimo.

En los registros, la compra figuraba como correcta y completa, por lo que el fraude pasaba desapercibido durante varios días.

Un fraude que superó los 20.000 euros

Los investigadores lograron detenerlo mientras se encontraba alojado en un hotel de lujo en Madrid, donde ya había generado un perjuicio económico superior a los 20.000 euros.

Además de hospedarse sin pagar, el joven consumía productos del minibar y otros servicios, que tampoco abonaba.

Las autoridades confirmaron que habría utilizado el mismo método en al menos otros dos hoteles del país.

Cómo se descubrió la estafa

La investigación comenzó tras una denuncia presentada el 2 de febrero por una agencia de reservas de viajes.

En sus sistemas, las operaciones aparecían registradas como pagos completos, con el importe total de la estancia.

Sin embargo, días después, al momento de recibir el dinero real, detectaban que solo habían ingresado unos pocos céntimos.

“La irregularidad no era detectada de forma inmediata, sino cuando la plataforma transfería el monto real”, explicó la Policía.

Un modus operandi inédito

Desde la Policía Nacional señalaron que se trata de la primera vez que se detecta este tipo de fraude en España con este nivel de sofisticación.

El joven enfrenta ahora cargos por estafa informática y otros delitos relacionados con el uso fraudulento de sistemas digitales.

Mientras tanto, las autoridades refuerzan los controles para evitar que este tipo de maniobras vuelva a repetirse.

Lujo, engaño y caída

Durante meses, el sospechoso vivió como turista de élite sin pagar prácticamente nada. Pero su estrategia terminó al descubierto.

Hoy, su historia se convierte en una advertencia sobre los riesgos del fraude digital y los desafíos que enfrentan las plataformas de pago en la era tecnológica.

