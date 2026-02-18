El cine estadounidense despide a una de sus figuras más singulares. A los 74 años murió Tom Noonan, actor, director y dramaturgo que supo brillar tanto en el cine independiente como en grandes producciones.

La noticia fue confirmada por amigos cercanos, quienes durante el fin de semana compartieron emotivos mensajes en redes sociales para despedirlo. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

“El mundo perdió a un caballero, erudito y gran talento”, escribió su amigo Fred Dekker en Facebook, en uno de los mensajes más compartidos.

Un rostro inolvidable del cine

Nacido el 12 de abril de 1951 en Greenwich, Connecticut, Noonan construyó una carrera marcada por personajes complejos, intensos y profundamente humanos.

El público lo recuerda por su participación en películas como:

Robocop 2

El último gran héroe

Manhunter

The Monster Squad

12 Monos

Su presencia en pantalla se caracterizaba por una energía inquietante y una profundidad emocional poco común.

Adiós a una leyenda del cine: falleció el actor de “Robocop 2” y “El último gran héroe”

El villano que marcó a una generación

Uno de los papeles más recordados de su carrera fue en El último gran héroe, donde compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger.

En esa película, Noonan interpretó a un villano que cruzaba del mundo del cine a la realidad, en una historia que mezclaba acción, humor y fantasía, y que se convirtió en un clásico de los años 90.

Más que actor: escritor, director y creador

Además de su trabajo frente a cámara, Tom Noonan fue un respetado dramaturgo y cineasta.

En 1994 estrenó What Happened Was…, una película basada en su propia obra teatral, que fue premiada en el Festival de Sundance con el Gran Premio del Jurado y el Premio Waldo Salt al mejor guion.

También participó en producciones destacadas como:

Anomalisa

Synecdoche, New York

The Astronaut’s Wife

Hell on Wheels

El adiós de sus seres queridos

Su amiga y colega Karen Sillas lo recordó con un mensaje cargado de emoción:

“Trabajar con él fue un punto de inflexión en mi vida. Fue un privilegio y una gran diversión compartir proyectos con alguien tan talentoso. Su legado seguirá brillando”.

Un legado que no se apaga

Tom Noonan deja una filmografía diversa, valiente y profundamente respetada. Supo moverse entre el cine comercial y el independiente sin perder su esencia, convirtiéndose en un referente para actores y creadores.

Hoy, su partida enluta al mundo del espectáculo, pero su obra seguirá viva en cada pantalla donde su talento vuelva a proyectarse.

Mira la programación en Red Uno Play