El Carnaval no termina: mira dónde seguir bailando y celebrando

El Carnaval puede haber bajado la intensidad en algunas regiones del país, pero en otras todavía late con fuerza. La música, los disfraces, las comparsas y las tradiciones siguen tomando las calles para despedir una de las fiestas más queridas de Bolivia.

Desde desfiles multitudinarios hasta rituales simbólicos, varias ciudades se preparan para cerrar la temporada con alegría, identidad y emoción.

Aquí te contamos todo lo que aún queda en la agenda carnavalera.

Cochabamba: el Corso de Corsos

La ciudad de Cochabamba será escenario del tradicional Carnaval de la Concordia, también conocido como el Corso de Corsos, el sábado 21 de febrero.

Este evento reúne a:

Unidades militares regionales

Comparsas

Fraternidades folklóricas

Muchos uniformados, en su mayoría premilitares, se disfrazan de personajes de películas y series, conquistando al público con coreografías, carrozas y creatividad.

Las fraternidades, por su parte, exhiben danzas de distintas regiones del país, mostrando la riqueza cultural del Carnaval.

Recorrido:

Desde la avenida Heroínas y Carlos Müller, pasando por San Martín, Ballivián y Ramón Rivero, hasta la calle Luis Quintín Vila.

Sacaba: cierre con broche de oro

En el municipio de Sacaba, el Carnaval se despedirá el sábado 28 de febrero con el Gran Corso Sacabeño.

El evento reúne a comparsas y fraternidades folklóricas en una jornada llena de color, música y tradición, marcando el cierre oficial de las fiestas en la región.

La Paz: el adiós al Pepino

En La Paz, la despedida del Carnaval tendrá un tono emotivo con el tradicional Entierro del Pepino y la Entrada de Ch’utas, programados para el domingo 22 de febrero.

Ese día, uno de los personajes más emblemáticos del Carnaval paceño vuelve simbólicamente a su féretro.

Las comparsas recorrerán:

La avenida Baptista

La zona de El Tejar

Sectores cercanos al Cementerio

También habrá celebraciones similares en otros barrios y en El Alto, además de zonas rurales.

Oruro: tradición que se hereda

La ciudad de Oruro se prepara para el Corso Infantil 2026, que se realizará el domingo 22 de febrero en su versión número 78.

El desfile incluye:

Carros alegóricos

Conjuntos folklóricos

Niños con disfraces creativos

Esta tradición, vigente desde 1947, busca preservar la identidad cultural desde la infancia.

Además, las Comparsas de Tentaciones despedirán el Carnaval en las zonas Sur, Este y Norte, en una celebración conocida como el Entierro del Carnaval, con rituales religiosos y procesiones en honor a la Virgen del Socavón.

Santa Cruz: el Carnavalito final

En Santa Cruz de la Sierra, el Carnaval se despide con el tradicional Carnavalito, celebrado el domingo posterior a la “Fiesta grande de los cruceños”.

La jornada incluye el simbólico entierro del muñeco, acompañado por:

Tamborita

Procesiones

“Viudas” llorando en tono festivo

Es una despedida cargada de nostalgia, humor y alegría, que marca la cuenta regresiva para el Carnaval del próximo año.

La fiesta sigue viva

Aunque el calendario avanza, el Carnaval todavía se resiste a irse. En distintas regiones del país, la música y el baile siguen marcando el pulso de una tradición que une generaciones.

Porque en Bolivia, el Carnaval no se acaba cuando termina la agenda: se queda en la memoria, en las calles… y en el corazón.

