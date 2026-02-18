Biodiversidad, danza y color: Condes Achalay lleva la riqueza natural de Bolivia al Corso de Corsos

Con color, creatividad y un mensaje de cuidado ambiental, la fraternidad de caporales Condes Achalay se alista para brillar en el Corso de Corsos este sábado 21 de febrero, celebrando además sus 25 años de trayectoria y sus esperadas bodas de plata dentro del Carnaval cochabambino.

La agrupación presentará una propuesta artística que fusiona arte, folklore y naturaleza, inspirada en la biodiversidad de Bolivia.

Los trajes y coreografías incorporarán figuras de especies emblemáticas del país, destacando animales que se encuentran en situación de riesgo o peligro de extinción, como una forma de rendir homenaje a la riqueza natural del territorio.

Entre las especies que inspiraron la propuesta destacan la paraba azul, el delfín bufeo, la rana de Sehuencas y el oso jucumari, animales emblemáticos que actualmente enfrentan riesgos para su conservación.

El promotor de la fraternidad, Mauricio Fernández, explicó que este año se apostó por innovar en el diseño de los vestuarios, buscando que el folklore también transmita un mensaje de conciencia. “Queremos mostrar esa riqueza natural fusionada con el arte y la danza, y que el folklore sea un detonante para sensibilizar sobre nuestras especies”, señaló.

La propuesta también busca salir de lo tradicional mediante trajes más dinámicos y simbólicos, una iniciativa que fue bien recibida por los fraternos, quienes asumieron el desafío de lucir vestuarios únicos que combinan identidad cultural y compromiso ambiental.

De esta manera, Condes Achalay apuesta por un carnaval alegre, creativo y con contenido, donde la danza no solo celebra la tradición, sino que también invita a valorar y proteger la naturaleza, demostrando que el folklore puede ser, además de fiesta, un mensaje de cuidado y orgullo por la biodiversidad boliviana.

