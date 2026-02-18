Alcaldía de Cochabamba desplegará seis puntos de salud y ambulancias para el Corso de Corsos

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó que se habilitará cinco puntos fijos de atención médica a lo largo del recorrido del Corso de Corsos, que se realizará este sábado 21 de febrero, con el objetivo de garantizar la seguridad y atención oportuna de los asistentes y danzarines.

Los puntos de atención estarán ubicados en la avenida Oquendo esquina Heroínas, plaza Colón, la plaza de Las Banderas, detrás del palco oficial por inmediaciones del Cine Center y en el sector final del recorrido, en la avenida Ramón Rivero.

Además, en instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano se instalará un consultorio de emergencia para atender eventualidades durante la jornada.

Cruz explicó que se desplegará también cinco ambulancias, cada una con un equipo conformado por un médico, un paramédico, una enfermera y un conductor, además de la organización de vías de evacuación rápida hacia centros hospitalarios en caso de emergencias.

Precisó que un total de 120 personas del área de salud estarán distribuidas a lo largo del recorrido brindando atención y realizando tareas de prevención y educación sanitaria.

Como parte de estas acciones, remarcó que se distribuirá 19 mil preservativos, de los cuales 14 mil fueron proporcionados por el programa nacional VIH-Sida y otros 5 mil por una empresa, con el objetivo de promover mensajes preventivos durante la festividad.

El secretario de Salud aclaró que los puntos médicos brindarán atención de emergencias y primeros auxilios.

Asimismo, señaló que, además de las ambulancias en el recorrido, otras 12 unidades permanecerán disponibles en los centros de salud del municipio.

La población también podrá comunicarse con el servicio municipal de ambulancias a través del número 162, habilitado las 24 horas para cualquier emergencia.

Finalmente, Cruz dijo que se espera que el Corso de Corsos sea una celebración segura y familiar, resaltando que la fiesta representa la identidad, la concordia y la alegría de los cochabambinos, como parte del cierre del Carnaval.

Mira la programación en Red Uno Play