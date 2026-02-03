Cochabamba se viste de fiesta: Pinturas de neón y caretas gigantes anuncian el Corso de Corsos 2026

La "Llajta" entra oficialmente en modo carnaval. Con un despliegue masivo de personal de Obras Públicas y artistas locales, Cochabamba ha comenzado la transformación de su principal corredor turístico para recibir al Corso de Corsos, el evento que cierra con "broche de oro" las carnestolendas en el país.

La gran novedad de este año es la implementación de pintura fosforescente y de neón sobre la capa asfáltica. A lo largo de la avenida Ballivián (El Prado) y la Ramón Rivero, artistas pintan 15 estaciones con estampas típicas que reflejan la diversidad folclórica de Bolivia, desde la fuerza del Tinku hasta la elegancia de los Caporales. Estas obras están diseñadas para brillar intensamente bajo la luz nocturna, creando un efecto visual inédito en el recorrido. Actualmente, el personal municipal ha colocado cintas de seguridad y barandas alrededor de las pinturas frescas. Se pide a peatones y conductores circular con precaución hasta que el material seque por completo.

El cielo de El Prado también ha cambiado su fisonomía. Sobre los postes de alumbrado público, se han instalado estructuras gigantes con alegorías del carnaval como caretas monumentales de Diablada y Tobas, sombreros de Kullawada y esculturas iluminadas de Caporales.

Estas piezas cuentan con sistemas de iluminación de colores que se encenderán cada noche, permitiendo que la población disfrute del ambiente festivo incluso antes de la fecha central del evento.

El Corso de Corsos recorrerá más de tres kilómetros, iniciando en la zona de San Pedro (Av. Heroínas) y concluyendo en la Av. Ramón Rivero. Las autoridades municipales confirmaron que la agenda carnavalera está en pleno desarrollo: tras el éxito del "Corso de Mascotas", se esperan el Corso Infantil y la tradicional Feria del Puchero este domingo.

Para el sábado 21, se tiene confirmada la participación de más de 70 fraternidades folclóricas, incluyendo grupos invitados de La Paz, Oruro, Tarija, Potosí y Santa Cruz, además del siempre esperado paso de las unidades militares con su característica picardía.

"Somos una ciudad anfitriona por excelencia. Así como en Navidad recibimos a todos con luces, ahora en modo carnaval queremos que vean una Cochabamba vibrante y llena de color", señaló el alcalde Manfred Reyes Villa.

