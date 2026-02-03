Martín Mamani busca la alcaldía de Quillacollo con enfoque en salud y grandes obras viales

En una nueva entrega de "Conociendo al Candidato", Martín Mamani Suárez, el rostro de la agrupación Nuevas Ideas, presentó su visión para transformar el municipio de Quillacollo. A sus 38 años, este líder formado en las filas del autotransporte y el sector campesino busca romper con lo que denomina la "postergación" de su región natal.

Mamani relata una historia de vida marcada por el esfuerzo. Tras perder a su madre a los 12 años, no pudo concluir su formación académica convencional; sin embargo, asegura que su verdadera escuela fue la dirigencia orgánica. Su trayectoria en el gremio del transporte y en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba son, según él, la base de su capacidad de gestión.

"Estoy cansado de ver postergado a mi municipio. Los alcaldes pasan, prometen y nunca cumplen. Yo tengo la capacidad de hacerlo realidad", afirmó el candidato.

La propuesta de Nuevas Ideas se centra en infraestructura de alto impacto y servicios básicos:

Salud: Construcción y puesta en marcha del Hospital de Segundo Nivel para Quillacollo.

Vialidad: Ejecución de un paso a desnivel en la Plaza Bolívar y un plan de bacheo intensivo en todo el municipio.

Comercio: Creación del Mercado Integral del Productor al Consumidor en la zona del Playón.

Turismo y Recreación: Impulso al Parque Temático Jerusalén y un proyecto de desarrollo turístico en la zona histórica de Cotapachi.

Dentro de sus programas sociales, destaca "Quillacollo Alumbra", un plan de modernización que pretende sustituir el alumbrado público actual por tecnología LED en todo el municipio, buscando mejorar la seguridad ciudadana y la estética urbana.

Mamani concluyó su presentación apelando a sus valores personales: "Dios, mi familia y Quillacollo", e hizo un llamado directo al voto asegurando que su gestión será cercana al pueblo y de puertas abiertas.

