Estás inhabilitado para las Elecciones Subnacionales; esta es tu última oportunidad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) junto al Servicio de Registro Cívico (Sereci) realizan inhabilitaciones o depuración del padrón electoral; esto para los ciudadanos que no realizaron su voto por dos veces consecutivas o por no asistir como jurados electorales.

En este sentido, el TSE junto al Sereci ampliaron el último plazo para aquellos ciudadanos que están inhabilitados para participar de las Elecciones Subnacionales hasta el 08 de febrero.

El presidente de Gustavo Ávila declaró que, dentro de las actividades para presentar el padrón electoral que se utilizará en las elecciones de marzo, existe más de 300.000 ciudadanos que se encuentran inhabilitados; por ello, tiene como plazo final hasta este domingo 8 de febrero.

“Se va a publicar el 5 de febrero una segunda lista de inhabilitados y les vamos a dar la posibilidad para que hasta el 8 de febrero estos ciudadanos puedan hacer el trámite de rehabilitación y ya con eso cerraríamos el tema del padrón electoral”, declaró Ávila.

Este trámite deben realizarlo en los Tribunales Electorales Departamentales de cada ciudad o de forma digital en la página web del TSE.

