Conociendo a Kurt Reintsch candidato a gobernador de La Paz

Se acercan las elecciones subnacionales 2026 y en nuestro espacio Conociendo al candidato te presentamos al candidato por LIBRE, Kurt Reintsch.

Kurt, el expresidente del club The Strongest, tiene 55 años de edad, nacido en La Paz, en la provincia Murillo. En su formación tiene dos carreras: Chef y mecánico automotor en vehículos de gasolina y diésel.

¿Por qué quiere ser gobernador?

El candidato acepta ir a esta postulación por falencias y dificultades que observaron y que se presentan principalmente en la provincia, y asegura conocer todas las necesidades del departamento, modernizando su sistema de atención.

¿Cuáles son sus propuestas?

Se dedicará a atender el tema de salud con la utilización de la inteligencia artificial, digitalizar la salud y, además, una reingeniería de todo el personal para contar con mayor cantidad de médicos y especialistas para reducir la cantidad de administrativos.

Finalmente, el candidato menciona que para él lo más importante es Dios, su familia y el departamento de La Paz.

Kurt es recordado principalmente por su trayectoria como dirigente de The Strongest, donde obtuvo el título como único tricampeón del fútbol boliviano.

