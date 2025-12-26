Venceremos postula a Albarracín, Huanca y Gómez a las subnacionales

La agrupación política Venceremos oficializó sus candidatos rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, Waldo Albarracín es candidato a la Alcaldía de La Paz, Óscar Huanca a El Alto y el periodista Andrés Gómez a la Gobernación.
26/12/2025 20:32
Escuchar esta nota
La agrupación política Venceremos oficializó sus candidatos rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, Waldo Albarracín es candidato a la Alcaldía de La Paz, Óscar Huanca a El Alto y el periodista Andrés Gómez a la Gobernación.
Waldo Albarracín, abogado de profesión en su carrera fue Defensor del Pueblo además de rector de la Universidad Mayor de San Andrés ahora con la aspiración de llegar a ser alcalde de La Paz.
Óscar Huanca es candidato por segunda vez a la Alcaldía de El Alto, cumplió funciones como concejal y fue parte del Movimiento Sin Miedo y del partido político de Unidad Nacional.
El elegido como candidato para la Gobernación de La Paz por la Alianza Venceremos es el periodista, abogado y analista Andrés (chino) Gómez quien en sus más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00