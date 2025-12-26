TEMAS DE HOY:
Venceremos postula a Albarracín, Huanca y Gómez a las subnacionales

Venceremos postula a Albarracín, Huanca y Gómez a las subnacionales

La agrupación política Venceremos oficializó sus candidatos rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, Waldo Albarracín es candidato a la Alcaldía de La Paz, Óscar Huanca a El Alto y el periodista Andrés Gómez a la Gobernación.

Juan Marcelo Gonzáles

26/12/2025 20:32

Foto: Waldo Albarracín candidato a la Alcaldía de La Paz
La Paz

La agrupación política Venceremos oficializó sus candidatos rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, Waldo Albarracín es candidato a la Alcaldía de La Paz, Óscar Huanca a El Alto y el periodista Andrés Gómez a la Gobernación.

Waldo Albarracín, abogado de profesión en su carrera fue Defensor del Pueblo además de rector de la Universidad Mayor de San Andrés ahora con la aspiración de llegar a ser alcalde de La Paz.

Óscar Huanca es candidato por segunda vez a la Alcaldía de El Alto, cumplió funciones como concejal y fue parte del Movimiento Sin Miedo y del partido político de Unidad Nacional.

El elegido como candidato para la Gobernación de La Paz por la Alianza Venceremos es el periodista, abogado y analista Andrés (chino) Gómez quien en sus más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación.

