Edwin Vargas busca la alcaldía de Quillacollo con una apuesta por la "Ciudad Inteligente" y financiamiento internacional

En una nueva entrega del segmento “Conociendo Al Candidato”, el abogado Edwin Ramiro Vargas Ponce presentó su postulación a la alcaldía de Quillacollo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Con un perfil académico robusto y una visión de modernización técnica, Vargas busca romper con el estancamiento de los problemas históricos del municipio.

Vargas, de 57 años, se presenta como un profesional de amplia trayectoria. Es abogado con maestrías en educación superior y actualmente es doctorante por la Universidad de Nuevo León, México. En el ámbito personal, se define como un hombre de familia y defensor de los animales, destacando la adopción de su mascota como un reflejo de su sensibilidad social.

El candidato del PDC reconoció que Quillacollo arrastra deficiencias críticas que no han sido resueltas en décadas. Su propuesta se centra en cuatro pilares: limpieza, orden, control y seguridad.

Infraestructura base: Vargas enfatizó que no se puede asfaltar sin antes realizar una planificación seria del sistema de alcantarillado , para luego proceder con el alumbrado público y el suministro de agua.

Gestión internacional: Ante la limitación de recursos municipales, el candidato propone la creación de una Unidad de Relaciones Internacionales. El objetivo es gestionar financiamiento a "fondo perdido" ante organismos internacionales para proyectos de gran envergadura.

La plataforma de Vargas propone transformar la matriz productiva de Quillacollo a través de:

Salud: Elevación del hospital de segundo nivel a proyectarse como uno de tercer nivel. Tecnología: Creación de un Parque Científico Tecnológico que albergue la primera fábrica de medicamentos de la región, buscando generar empleos directos y soberanía farmacéutica. Educación y Deporte: Implementación de la Escuela Agrícola del Valle, centros de alto rendimiento y una nueva infraestructura universitaria.

Hacia el final de su intervención, Vargas apeló a la juventud y a la reflexión de los vecinos. Su mensaje fue directo: Quillacollo no puede seguir improvisando.

"Pido a los vecinos que hagan un alto en el camino y piensen antes de emitir su voto. Quillacollo necesita una autoridad con carácter, conocimiento y capacidad de ejecución", sentenció el candidato.

Mira la programación en Red Uno Play