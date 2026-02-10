Pese a pruebas, madre denuncia que liberaron a su expareja acusado de abusar a sus hijas

Una madre de familia denunció la liberación irregular de su expareja, a quien acusa de haber abusado sexualmente de sus dos hijas biológicas, de 5 y 12 años de edad.

Según el testimonio de la progenitora, el sujeto fue aprehendido en flagrancia y liberado pocas horas después en la Estación Policial Integral (EPI) de Los Lotes.

El caso salió a la luz cuando la madre sorprendió al sujeto realizando actos impúdicos contra su hija menor de 5 años. La mujer reveló que logró registrar el hecho en video como prueba antes de acudir a las autoridades.

"Me quedé impactada. Como veo en las noticias que a veces no hacen caso, grabé en medio del shock y vine a denunciarlo a la EPI de Los Lotes con pruebas", relató la madre afectada.

Tras la denuncia inicial, la hija mayor, de 12 años, confesó a su madre haber sido víctima de abusos por parte de su progenitor desde que tenía 6 años. La menor decidió romper el silencio para proteger a su hermana pequeña.

A pesar de la gravedad de las pruebas y la aprehensión inmediata, la madre denuncia que influencias familiares y legales permitieron que el acusado fuera puesto en libertad mientras ella realizaba las valoraciones psicológicas de las menores.

"Resulta que vinieron sus abogados, que son parte de su familia, y lo hicieron soltar. No sé si fue la fiscal o el oficial", cuestionó la mujer, quien ahora teme por la seguridad de sus hijas y exige justicia inmediata ante lo que considera una vulneración de los derechos de las menores.

Mira la programación en Red Uno Play