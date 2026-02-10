TEMAS DE HOY:
violento robo Pelea campal Lucha contra el narcotráfico

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Pese a pruebas, madre denuncia que liberaron a su expareja acusado de abusar a sus hijas

La mujer captó el delito en video y lo entregó a la EPI de Los Lotes; sin embargo, el sujeto fue puesto en libertad mientras las menores realizaban sus evaluaciones psicológicas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/02/2026 21:53

Instalaciones de la EPI en Los Lotes
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una madre de familia denunció la liberación irregular de su expareja, a quien acusa de haber abusado sexualmente de sus dos hijas biológicas, de 5 y 12 años de edad.

Según el testimonio de la progenitora, el sujeto fue aprehendido en flagrancia y liberado pocas horas después en la Estación Policial Integral (EPI) de Los Lotes.

El caso salió a la luz cuando la madre sorprendió al sujeto realizando actos impúdicos contra su hija menor de 5 años. La mujer reveló que logró registrar el hecho en video como prueba antes de acudir a las autoridades.

"Me quedé impactada. Como veo en las noticias que a veces no hacen caso, grabé en medio del shock y vine a denunciarlo a la EPI de Los Lotes con pruebas", relató la madre afectada.

Tras la denuncia inicial, la hija mayor, de 12 años, confesó a su madre haber sido víctima de abusos por parte de su progenitor desde que tenía 6 años. La menor decidió romper el silencio para proteger a su hermana pequeña.

A pesar de la gravedad de las pruebas y la aprehensión inmediata, la madre denuncia que influencias familiares y legales permitieron que el acusado fuera puesto en libertad mientras ella realizaba las valoraciones psicológicas de las menores.

"Resulta que vinieron sus abogados, que son parte de su familia, y lo hicieron soltar. No sé si fue la fiscal o el oficial", cuestionó la mujer, quien ahora teme por la seguridad de sus hijas y exige justicia inmediata ante lo que considera una vulneración de los derechos de las menores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD