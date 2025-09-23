Juez envía a Palmasola al tío de la adolescente que apuñaló a su compañera de colegio

Un hombre con las iniciales A. P. A. ha sido enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, acusado de abuso sexual en contra de su sobrina. La menor de edad es la misma joven que apuñaló a una de sus compañeras de escuela.

La decisión fue tomada luego de que el juez valorara informes psicológicos, pruebas e indicios presentados por el Ministerio Público, que confirmaron la gravedad del delito y la relación familiar entre la víctima y el agresor.

El caso ha generado conmoción, ya que la víctima es la misma joven que recientemente apuñaló a una de sus compañeras en la escuela. Según los informes, el bullying que la menor sufría por parte de su compañera se debía a la situación de abuso que estaba viviendo.

“El juez ha considerado todos los elementos probatorios y ha determinado la probabilidad de autoría, por lo que se ha impuesto la medida extrema de detención preventiva para el señor Alejandro Paz Áñez”, informó el fiscal de materia, Raúl Rivero.

Durante la audiencia, el imputado se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play