“Hubo dos avalanchas”: director de 'Sangre Cumbiera' rompe el silencio tras tragedia en el ‘Saracho Fest’

Tito Yumbrel, director del grupo 'Sangre Cumbiera', se refirió sobre la tragedia acaecida durante un evento denominado 'Saracho Fest' en la ciudad de Oruro, que dejó un lamentable saldo de una joven sin vida, otra en terapia intensiva y varios heridos.

“Estamos preocupados y a la espera de lo que van a determinar las autoridades, lamentamos primero que nada lo acontecido con la señorita, nos adherimos al dolor de la familia, pero queremos que también se informen que existieron dos avalanchas, una que existió en el interior el cual circula en los videos y otra que existió afuera”, manifestó Yumbrel.

Según el director del grupo Sangre Cumbiera, ellos únicamente fueron contratados para animar una fiesta estudiantil, donde no tenía que haber bebidas alcohólicas, solamente eran del colegio.

Señaló que llegado el momento se vieron sorprendidos al ver el lugar repleto de personas, y pudieron observar que existía en la puerta bebidas alcohólicas.

“Nosotros al pasar la calle pudimos ver a los jovencitos borrachos y no había medidas de seguridad en el interior del lugar, ni para nosotros mismos. Entonces lo único que nosotros podemos decir es que hubo dos avalanchas”, afirmó el director del grupo.

Aclaró que cuando saltó el vocalista de su grupo, lo que hicieron fue ayudar y auxiliar a una joven, y tras ver el suceso de manera inmediata pararon el show.

“Ya nos decían e informaban que estaba habiendo problemas afuera, y nosotros al ver paramos a los 25 minutos el show. A nosotros directamente nos contrató el colegio, a través de un intermediario que son promotoras, nosotros siempre pedimos seguridad, y catering”, agregó.

Los integrantes del grupo fueron citados a declarar, tras presentarse esperan asumir defensa de su vocalista.

