La agrupación Sangre Cumbiera expresó su pesar a las familias de las víctimas del ‘Saracho Fest’ en Oruro

A través de redes sociales, Sangre Cumbiera lamentó las muertes en el ‘Saracho Fest’ de Oruro y expresó su solidaridad con las familias.

Jhovana Cahuasa

26/09/2025 18:52

Foto: Redes Sociales.
La Paz

La agrupación musical Sangre Cumbiera, quienes participaron del evento denominado el 'Saracho fest', organizado por el colegio Juan Misael Saracho de Oruro, el pasado 21 de septiembre, donde murieron dos víctimas, lamentó lo sucedido y expresó su profundo pesar.

“De parte de todos los integrantes de la Agrupación Sangre Cumbiera, queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias que hoy atraviesan el inmenso dolor de perder a sus seres queridos en el trágico incidente del pasado 21 de septiembre”, se lee en un fragmento de su post publicado en sus redes sociales.

Así mismo, aclararon que ninguno de los integrantes jamás podría imaginar el causar daño a quienes brindan su cariño.

“Que valga este momento para expresar nuestro más profundo sentimiento de pesar y dejar en claro que ninguno de nosotros podría jamás imaginar causar daño a quienes nos dan su cariño y apoyo incondicional en cada presentación: nuestros fans, a quienes queremos y respetamos profundamente”, agrega el post.

Finalmente señalaron que elevan sus oraciones para que las fallecidas descansen en paz y que Dios las reciba en su gloria eterna.

