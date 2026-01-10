Con niños, bultos sobre la espalda y cansancio en el rostro: viajeros cruzan a pie el bloqueo en Yapacaní

Con niños en brazos, bultos sobre la espalda y cansancio en el rostro, decenas de viajeros intentan llegar a sus destinos atravesando a pie el bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní, en el norte cruceño. La medida de presión, protagonizada por sectores interculturales que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, mantiene interrumpido el tránsito de vehículos desde hace cuatro días.

El bloqueo es uno de los más de 50 puntos que, según los últimos reportes, permanecen activos en el país y que están afectando gravemente a la economía y a la población. En Yapacaní, los pasajeros denuncian que ni siquiera se permite el paso de motocicletas, obligándolos a recorrer largos tramos caminando bajo el sol y cargando equipaje pesado.

“Hay que estar caminando varios tramos, no dejan pasar motos ni nada”, relató uno de los afectados. Otro reclamó el impacto de la medida: “El daño que se le está haciendo a la gente y a la economía nacional es grande”.

La situación también golpea al sector comercial. Vendedores y pequeños comerciantes aseguran que no pueden abastecerse de mercadería, lo que pone en riesgo su sustento diario. “Vendemos mercadería y tenemos que buscar la forma de poder pasar por nuestra mercadería”, expresó una comerciante visiblemente preocupada.

Las escenas de familias con niños, personas mayores y trabajadores caminando por caminos improvisados reflejan la magnitud del perjuicio. “Mucha gente afectada, mucho perjuicio. No sé hasta cuándo va a ser este país así. Con niños, con bultos, no se puede ni caminar”, lamentó una viajera.

