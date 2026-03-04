Choque múltiple en la avenida Costanera deja dos heridos y cuatro vehículos dañados

Un hecho de tránsito registrado la mañana de este miércoles en la avenida Costanera, en la ciudad de La Paz, dejó cuatro vehículos dañados y dos personas heridas.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente se produjo cuando un vehículo se detuvo de manera imprudente en plena vía para descargar pasajeros, lo que provocó una colisión múltiple por alcance.

El suboficial de Tránsito, Foronda, informó que en el hecho estuvieron involucrados cuatro motorizados.

“Un vehículo se ha detenido imprudentemente a la altura de la pasarela para descargar pasajeros. Lamentablemente el protagonista se dio a la fuga”, explicó.

Conductor se dio a la fuga

Tras el impacto, el vehículo protagonista —un jeep de color negro— abandonó el lugar, por lo que el caso fue derivado a divisiones especiales para continuar con la investigación.

Según el reporte policial, la detención inesperada en una vía de alto tráfico provocó que los conductores que circulaban detrás no lograran controlar la distancia ni la velocidad, generando el choque en cadena.

Las autoridades también investigan la posible participación inicial de un radiotaxi rojo en el incidente.

Producto del impacto, dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital Metodista. Ambos conductores cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo que reciben atención médica correspondiente.

Los vehículos afectados fueron trasladados a dependencias de Tránsito, mientras se aguardaba la llegada de grúas para retirar los motorizados restantes.

La Policía recordó que en la avenida Costanera está prohibido detenerse, parquear o estacionarse, salvo en casos de emergencia extrema.

