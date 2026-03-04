TEMAS DE HOY:
Policial

Accidente en el Plan 3000: vagoneta choca con grúa y deja una mujer fallecida

Una mujer perdió la vida luego de que la vagoneta en la que viajaba terminara incrustada debajo de una grúa que se encontraba estacionado en el Plan 3000.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/03/2026 10:01

El conductor del vehículo pesado asegura que realizaba trabajos de descarga y que había señalización en el lugar
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer falleció la noche del martes tras un violento accidente de tránsito registrado en la zona del Plan 3000. La vagoneta en la que viajaba terminó debajo de una grúa que se encontraba detenido, aparentemente realizando trabajos de descarga.

De acuerdo con el testimonio del conductor del camión, el motorizado estaba parqueado mientras se preparaba para descargar un equipo.

“Parqueamos ese camión primero y yo me bajé del vehículo para ver cómo íbamos a descargar ese equipo. Activé la toma de fuerza y empecé a sacar la pata porque es la que utilizo para poder bajar la carga”, relató.

El hombre aseguró que se encontraba debajo del camión al momento del impacto. “Yo estaba pegado al camión cuando sentí que me empujó. Cuando miré, ya estaba el auto metido ahí”, afirmó, señalando además que en el lugar había un cono de señalización.

 

Producto del fuerte choque, la vagoneta quedó incrustada en la parte trasera de la grúa. La pasajera que iba a bordo perdió la vida debido a la gravedad del impacto, mientras que se investigan las circunstancias exactas del hecho.

El conductor de la grúa manifestó que asumirá su responsabilidad en caso de que así lo determinen las autoridades. “Sí, no hay ningún problema”, sostuvo.

Efectivos de Tránsito llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y comenzar con las pericias correspondientes que permitan establecer responsabilidades en este fatal accidente.

