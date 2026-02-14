Trufi con pasajeros cayó a un canal de drenaje en el Plan 3000

Un minibús que transportaba pasajeros cayó al interior de un canal de drenaje en la avenida El Mechero, en la zona del Plan 3000, la tarde de este sábado, dejando varias personas heridas.

Imágenes que llegaron a la sala de redacción de la Red Uno muestran al vehículo tipo trufi volcado dentro del canal, mientras ambulancias y paramédicos rabajaban en el lugar para auxiliar a los ocupantes.

De acuerdo con testigos, el motorizado circulaba presuntamente a alta velocidad cuando el conductor perdió el control, impactó contra un árbol y terminó precipitándose al canal de drenaje.

Personal de la Policía llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y establecer las causas exactas del accidente.

Vecinos de la zona señalaron que en esa avenida son frecuentes los hechos de tránsito debido a la imprudencia y pidieron mayor control y señalización para evitar nuevas tragedias.

