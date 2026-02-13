En pleno Carnaval, los mercados de Santa Cruz de la Sierra continúan atendiendo a la población que busca abastecerse para las reuniones familiares y el tradicional churrasco.

En el Mercado Abasto, uno de los centros de mayor movimiento, la actividad es casi habitual, especialmente durante las primeras horas del día, cuando los compradores llegan en mayor cantidad para asegurar los mejores productos.

Aunque se trata de feriado, el domingo y lunes la atención es prácticamente normal. Sin embargo, el martes de ch’alla la dinámica cambia: varios puestos trabajan solo hasta el mediodía, ya que los comerciantes se preparan para cumplir con la tradición de agradecer a la Pachamama, tanto en sus negocios como en sus hogares.

En ese contexto, también aumenta la demanda de k’oa, incienso y hojas de coca, cuyos precios varían entre Bs 20 y Bs 100, dependiendo del preparado.

En cuanto a la carne de res, los vendedores señalaron que los precios se mantienen estables. La carne de primera se comercializa en Bs 75 el kilo y la de segunda entre Bs 60 y Bs 65.

Entre los cortes más solicitados, el cuadril se comercializa en Bs 75, el lomo se encuentra entre Bs 78 y Bs 80, la chuleta de lomo cuesta Bs 65 y la costilla se vende en Bs 55 el kilo, mientras que las polleritas con hueso se mantienen entre Bs 60 y Bs 70. El pollo, en contraste, presentó una ligera reducción y este lunes se comercializa en Bs 17,50 el kilo, cuando la semana pasada alcanzaba los Bs 18.

El pollo, por su parte, registró una leve reducción y actualmente se vende en Bs 17,50 el kilo, cuando la semana pasada alcanzaba los Bs 18.

Las verduras muestran un comportamiento distinto y registran bajas que alivian el presupuesto familiar. El tomate descendió de Bs 6 a Bs 4 el kilo, la arroba de arveja bajó de Bs 120 a Bs 90 y la docena de pimentón se redujo casi a la mitad, situándose en Bs 8. Estos descensos permiten a las familias completar sus compras con mayor tranquilidad en medio de las celebraciones.

Así, durante el Carnaval los mercados cruceños mantienen sus puertas abiertas, aunque con horarios ajustados en el segundo día festivo.

