Policial

Delincuentes armados irrumpen en minisúper y encañonan a cajera en la Villa Primero de Mayo

De acuerdo con información preliminar, dos individuos ingresaron al comercio fingiendo ser clientes. La trabajadora los atendió con normalidad, sin percatarse inicialmente de que ambos estaban armados.

Charles Muñoz Flores

13/02/2026 11:46

Cámaras captan asalto armado en comercio del Barrio Militar. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Un violento asalto a mano armada se registró la mañana de este viernes en un minisúper ubicado en la zona de la Villa Primero de Mayo, entre las avenidas 16 de Julio y Tres Pasos al Frente, en inmediaciones del Barrio Militar.

De acuerdo con información preliminar, dos individuos ingresaron al comercio fingiendo ser clientes y solicitaron la compra de cigarrillos. La trabajadora del establecimiento los atendió con normalidad e incluso les entregó el cambio, sin percatarse inicialmente de que ambos estaban armados.

Según la denuncia de los propietarios, los delincuentes portaban un revólver y una mini Uzi (subfusil).

“Entraron a un negocio de mi papá, entraron con revólver y metralleta”, señala el audio difundido por el hijo del dueño del negocio, quien relató que el hecho ocurrió entre la avenida Litoral y la avenida 16 de Julio.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que, tras recibir el cambio, los antisociales sacan las armas de fuego y encañonan a la cajera para intimidarla. Al advertir que se trataba de un asalto, la trabajadora no opuso resistencia.

El monto de lo sustraído aún no fue confirmado, mientras que se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes para identificar y dar con el paradero de los responsables.

