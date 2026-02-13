La Paz: Tránsito refuerza controles en buses interdepartamentales

La Dirección de Tránsito anunció el refuerzo de controles desde este viernes como parte de un plan de seguridad destinado a prevenir delitos y accidentes, especialmente en el transporte interdepartamental.

La medida contempla el envío selectivo de personal policial a bordo de buses, con el objetivo de precautelar la seguridad de los pasajeros durante los viajes.

“Ya se está realizando un control más estricto a partir de hoy, sobre todo el control de tráfico en la ciudad de Oruro. En ese sentido, comenzamos la parte operativa de Tránsito. Vamos a enviar de manera selectiva en algunos buses a personal de hasta cierto tramo para precautelar la seguridad de los usuarios”, explicó un oficial.

Controles en ciudad y carretera

La autoridad indicó que los operativos serán más rigurosos tanto en el área urbana como en carreteras.

Las acciones surgen tras registrarse casos de pasajeros que fueron dopados durante viajes y por denuncias relacionadas con exceso de velocidad en algunas rutas interdepartamentales.

Tránsito recordó a la población no aceptar alimentos ni bebidas de personas desconocidas durante los trayectos.

El oficial reiteró el llamado a conductores y pasajeros a colaborar con los controles y adoptar medidas preventivas para evitar hechos que pongan en riesgo su integridad.

