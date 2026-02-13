TEMAS DE HOY:
Policial

Santa Cruz: Vehículo cae a canal de drenaje en el quinto anillo de la Av. Alemana

Tránsito investiga las causas del hecho y no se descarta que las lluvias o una falla mecánica hayan provocado el accidente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/02/2026 8:23

Santa Cruz, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró este viernes en el quinto anillo de la avenida Alemana, en la capital cruceña, donde un vehículo particular cayó a un canal de drenaje, dejando daños materiales de consideración.

Testigos indicaron que el motorizado se precipitó al canal por causas que aún se investigan. No se descarta que el siniestro esté relacionado con las lluvias registradas en las últimas horas o alguna posible falla mecánica.

 

 

El vehículo presenta severos daños en la parte delantera, que quedó totalmente destrozada, además de vidrios rotos.

De acuerdo con versiones de testigos, una mujer habría salido del vehículo tras el hecho y manifestó que regresaría para hacerse cargo de la situación y coordinar aspectos relacionados con el seguro. 

Personal de la Policía de Tránsito llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y coordinar el levantamiento del vehículo con una grúa, que posteriormente lo trasladará a dependencias policiales para las pericias técnicas.

Las autoridades anunciaron que revisarán cámaras de seguridad instaladas en la zona para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

