"Llegaba de trabajar": Albañil muere apuñalado tras resistirse a un robo en Santa Cruz

Un hombre de 31 años fue asesinado la madrugada de este jueves en la zona de la Radial 10, cuando retornaba a su vivienda tras cumplir su jornada laboral. Dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron atracarlo y, al resistirse, lo apuñalaron en el pecho.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:20 de la madrugada. Según el testimonio de su hermano, la víctima estaba llegando a su domicilio cuando apareció una motocicleta blanca con dos ocupantes. Uno de ellos, vestido de rojo, descendió para interceptarlo.

“Mi hermano estaba llegando de trabajar. Vino una moto con dos tipos. Se bajó uno, yo salí de mi cuarto y lo vi al tipo, uno de rojo y estaba en una moto blanca”, relató.

El familiar explicó que al notar su presencia, el atacante volvió a subir a la motocicleta y se dio a la fuga. Sin embargo, la víctima ya se encontraba gravemente herida.

“Cuando el tipo vio que yo estaba saliendo, se montó a la moto y se fue. Mi hermano estaba tendido en el suelo ya desangrándose”, contó.

De acuerdo con la familia, el hombre recibió una puñalada a la altura del pecho. Médicos que lo atendieron señalaron que la herida comprometió el corazón, lo que provocó su fallecimiento.

La víctima trabajaba como albañil y era el principal sustento de su hogar. Era padre de tres niños y, según sus allegados, se dedicaba a trabajos por día para mantener a su familia.

Los familiares indicaron que los delincuentes no lograron llevarse ninguna pertenencia, ya que la víctima habría intentado escapar del asalto.

“No se llevaron nada, porque él se resistió al robo. Prácticamente se escapó y los delincuentes lo siguieron y lo mataron”, denunciaron.

La familia pide ayuda económica para cubrir los gastos funerarios y el apoyo a los menores. Asimismo, exigieron mayor presencia policial en la zona de la Radial 10 para evitar que hechos similares se repitan.

