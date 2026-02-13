Un nuevo caso vinculado a presuntas organizaciones delictivas se registró en el departamento de Santa Cruz. Una camioneta fue robada en un lavadero de Satélite Norte y horas después los delincuentes comenzaron a extorsionar al propietario.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, relató que dejó su vehículo alrededor de las 7:15 de la mañana, como lo hacía habitualmente y cuando regresó cerca de las 11:40 para recoger su camioneta, esta ya no estaba en el lugar.

Según la versión que le dio la responsable del lavadero, dos personas habrían recogido el motorizado argumentando que el dueño lo enviaba mediante un chofer.

“Ella me dijo que vinieron y que la llamaron, que yo estaba mandando a recoger con mi chofer. Pero yo nunca mandé a nadie. Yo siempre iba personalmente a recoger”, afirmó.

Tras percatarse del robo, acudió a Diprove para formalizar la denuncia. Sin embargo, mientras realizaba el trámite, comenzó a recibir mensajes intimidatorios por WhatsApp.

“A las 12:59 ya me comenzaron a mandar mensajes: ‘¿Quieres saber dónde está tu camioneta?’”, señaló.

Los delincuentes le exigieron dinero a cambio de devolverle el vehículo e incluso realizaron videollamadas durante la madrugada para presionarlo. “Nos dijeron: ‘Dame tanto de plata y tu camioneta te vamos a entregar en tal lugar’”, indicó.

Ante la desesperación, la víctima realizó un primer pago de 2.500 bolivianos. Sin embargo, la camioneta nunca fue devuelta y los antisociales continuaron exigiendo más dinero.

El afectado también manifestó su preocupación porque, según información que recibió, el motorizado estaría en la zona de Bulo Bulo.

“Nos asombra cómo ha pasado todos los retenes. Prácticamente estoy trabajando solo para dar con el paradero de mi camioneta”, expresó.

El caso ya se encuentra en manos de DIPROVE, mientras la víctima pide a las autoridades intensificar las investigaciones.

