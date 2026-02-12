TEMAS DE HOY:
Policial

Estos son los reveladores audios en el caso 'maletas'; no se descarta ampliar la investigación

La exgerente de Aduana, Mónica C., es vinculada tras la filtración de grabaciones comprometedoras.

Ximena Rodriguez

12/02/2026 19:43

El Ministerio Público ha iniciado el peritaje técnico de los audios que vinculan a funcionarios con el presunto traslado irregular de equipaje. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, aseguró que el personal especializado del ICU ya realiza el desdoblamiento de estas pruebas para identificar responsabilidades.

La autoridad judicial advirtió que no se descarta citar a nuevos actores ni ampliar las investigaciones contra cualquier autor o cómplice que aparezca en las grabaciones. El proceso se encuentra en una etapa crítica donde se determinará si corresponde, en derecho, proceder contra posibles encubridores del hecho.

En los registros filtrados, la exgerente regional de la Aduana, Mónica Castro, expresa su preocupación por el uso de un pasaporte oficial y la cantidad de maletas detectadas. Según se escucha en el audio, la exfuncionaria cuestiona la vigencia del cargo de la legisladora Laura Rojas ante el sorprendente volumen de 31 maletas.

Finalmente, la comisión de fiscales espera los resultados de las pericias para fijar el cronograma de declaraciones informativas. El avance de las pesquisas busca esclarecer el origen y destino del cargamento, manteniendo bajo reserva los nombres de otros sospechosos implicados.

ESCUCHE EL AUDIO COMPLETO AQUÍ

