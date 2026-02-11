Caso Maletas: Exfuncionario de Aduana declara ante la Fiscalía Anticorrupción

El exfuncionario de la Aduana Nacional, Álvaro A. B., comparece este martes ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de incumplimiento de deberes. La investigación se centra en el ingreso irregular de 32 maletas al aeropuerto de Viru Viru el pasado 29 de noviembre.

Tras más de tres horas de interrogatorio, la defensa legal del sindicado manifestó que presentarán toda la documentación pertinente para desvirtuar las acusaciones. El abogado sostiene que su cliente es inocente y que los descargos técnicos aclararán su rol durante la jornada del hecho.

A su llegada a las dependencias judiciales, Barbery evitó el contacto directo con los cuestionamientos de la prensa local. No obstante, el exservidor público se comprometió a brindar una conferencia informativa una vez finalizada la etapa de toma de declaraciones.

