Caso Sparring: Defensa asegura que el entrenador costeó gastos médicos iniciales del menor

El proceso judicial por el menor de 15 años que quedó en coma tras peleas de sparring, suma nuevos elementos para esclarecer las responsabilidades penales. El abogado Elías Tordoya, representante del entrenador, señaló que han promovido actos procesales para "que se dé más luces dentro de la investigación y se pueda determinar el grado de participación de cada persona".

La defensa sostiene que existen cuatro implicados en el caso y que su estrategia se centrará en demostrar la falta de dolo mediante pruebas de auxilio inmediato. Al respecto, el jurista afirmó:

“Vamos a promover mayores actos investigativos, en relación a lo que es pertinente en cuanto a nuestra defensa”.

Un punto crítico de la argumentación radica en las maniobras de primeros auxilios que el instructor realizó cuando el adolescente comenzó a convulsionar en el gimnasio. “Se ha resaltado que se lo ha socorrido; mi defendido socorrió a la víctima, se le ha hecho un lavado de boca cuando ha convulsionado y ha vomitado”, enfatizó Tordoya.

Finalmente, el equipo legal busca probar que el acusado no abandonó al joven y que incluso asumió la carga económica derivada de la emergencia médica. Según el abogado, el entrenador estuvo presente hasta su aprehensión y "desde el momento que ha convulsionado el menor lo han trasladado a una clínica y él ha corrido con los gastos de los primeros estudios”.

Mira la programación en Red Uno Play