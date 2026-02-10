"Vivimos una inseguridad fatal": Exigen patrullaje tras violento asalto a una joven

Los vecinos del barrio 10 de abril manifestaron su profunda preocupación por la escalada de violencia tras el reciente asalto armado contra una joven, en la capital cruceña. Jackeline Huarachi, presidenta del barrio, denunció que la zona atraviesa una inseguridad fatal y lamentó las lesiones físicas que sufrió la víctima a manos del delincuente.

La representante vecinal detalló que la víctima fue golpeada brutalmente e incluso terminó sangrando debido a la saña empleada por el delincuente para arrebatarle el celular.

"Pedimos a la EPI 9 que den rondas más seguidas por nuestros barrios", solicitó Huarachi al denunciar la desprotección en la que se encuentran los habitantes.

Finalmente, advirtió que los sospechosos circulan en una motocicleta sin placa que ya ha sido vista merodeando el área en ocasiones anteriores. La presidenta recalcó que no pueden identificar a los criminales por la falta de registro, lo que aumenta la urgencia de una respuesta policial efectiva.

