¡Violento atraco! Delincuentes golpean a un hombre frente a su pareja en Cochabamba (Video)

Una pareja fue asaltada a mano armada en el barrio Alto Buena Vista, zona sur de Cochabamba. El hombre fue golpeado por uno de los delincuentes.
11/11/2025 11:25
Un nuevo episodio de inseguridad sacude a la zona sur de Cochabamba. Una pareja fue víctima de un robo a mano armada mientras conversaba en el barrio Alto Buena Vista, un hecho que quedó registrado en imágenes enviadas a nuestro medio.
En las grabaciones se observa cómo un vehículo se aproxima y se detiene a pocos metros de la pareja. De él descienden dos sujetos, uno de los cuales aparentemente portaba un arma de fuego. Tras acercarse, comenzaron a sustraer las pertenencias de la pareja. El hombre fue golpeado en dos oportunidades por el sujeto armado antes de que ambos delincuentes regresaran al vehículo y huyeran del lugar.
Vecinos de la zona expresaron su alarma y solicitaron a las autoridades policiales que den con los responsables y el motorizado utilizado en el robo, que según testimonios sería empleado en otros hechos delictivos en distintas áreas de la ciudad.
Este incidente se suma a una creciente preocupación por la inseguridad y la presencia de armas de fuego en la vía pública, generando temor entre los residentes de Alto Buena Vista y otras zonas de Cochabamba.
