Tragedia en la ruta al oriente, tras el choque de una volqueta con una camioneta que transportaba pasajeros en la parte trasera.
11/11/2025 10:21
Escuchar esta nota
Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en la ruta Cochabamba - Santa Cruz, cuando una volqueta colisionó contra una camioneta que transportaba varias personas en la parte trasera. El violento impacto hizo que los ocupantes fueran despedidos, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a siete más hospitalizadas.
El Subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, confirmó que hasta el momento se han identificado a dos de los fallecidos. Entre ellos se encuentra Benito Yugra Vallejos, de aproximadamente 30 años, y Lizeth Yugra Parikahua, de 20 años. Las otras dos víctimas son hombres adultos que aún no han sido identificados, de aproximadamente 27 y 37 años.
El conductor de la volqueta, responsable del choque, fue aprehendido, mientras que el conductor de la camioneta también lamentablemente perdió la vida. Aragón señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del accidente y completar la lista de heridos y fallecidos.
Lista de personas fallecidas:
Lista de personas heridas:
Las autoridades llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones en esta ruta mientras continúa la investigación. Este trágico hecho deja a varias familias enlutadas y evidencia la gravedad de los accidentes en la región.
