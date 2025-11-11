Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en la ruta Cochabamba - Santa Cruz, cuando una volqueta colisionó contra una camioneta que transportaba varias personas en la parte trasera. El violento impacto hizo que los ocupantes fueran despedidos, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a siete más hospitalizadas.

El Subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, confirmó que hasta el momento se han identificado a dos de los fallecidos. Entre ellos se encuentra Benito Yugra Vallejos, de aproximadamente 30 años, y Lizeth Yugra Parikahua, de 20 años. Las otras dos víctimas son hombres adultos que aún no han sido identificados, de aproximadamente 27 y 37 años.

El conductor de la volqueta, responsable del choque, fue aprehendido, mientras que el conductor de la camioneta también lamentablemente perdió la vida. Aragón señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del accidente y completar la lista de heridos y fallecidos.

Lista de personas fallecidas:

Benito Yugra Vallejos – 30 años aprox. Lizeth Yugra Parikahua – 20 años aprox. N.N. masculino – 27 años aprox. N.N. masculino – 37 años aprox.

Lista de personas heridas:

Iván Virgilio Yugra Vallejos – 28 años Sonia Yugra Vallejos – 23 años Anselmo Yugra Copa – 67 años Nancy Paredes Beltrán – 30 años Paulina Vallejos Cabezas – 35 años Liz Noemí Yugra Paredes – 3 años Zenobio Choque Ramos – 46 años

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones en esta ruta mientras continúa la investigación. Este trágico hecho deja a varias familias enlutadas y evidencia la gravedad de los accidentes en la región.

