Policial

Esta es la lista oficial de muertos y heridos del accidente en Entre Ríos

Tragedia en la ruta al oriente, tras el choque de una volqueta con una camioneta que transportaba pasajeros en la parte trasera.

Ligia Portillo

11/11/2025 10:21

Tragedia en Entre Ríos: 4 muertos y 7 heridos; esta es la lista oficial. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en la ruta Cochabamba - Santa Cruz, cuando una volqueta colisionó contra una camioneta que transportaba varias personas en la parte trasera. El violento impacto hizo que los ocupantes fueran despedidos, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a siete más hospitalizadas.

El Subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, confirmó que hasta el momento se han identificado a dos de los fallecidos. Entre ellos se encuentra Benito Yugra Vallejos, de aproximadamente 30 años, y Lizeth Yugra Parikahua, de 20 años. Las otras dos víctimas son hombres adultos que aún no han sido identificados, de aproximadamente 27 y 37 años.

El conductor de la volqueta, responsable del choque, fue aprehendido, mientras que el conductor de la camioneta también lamentablemente perdió la vida. Aragón señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del accidente y completar la lista de heridos y fallecidos.

Lista de personas fallecidas:

  1. Benito Yugra Vallejos – 30 años aprox.
  2. Lizeth Yugra Parikahua – 20 años aprox.
  3. N.N. masculino – 27 años aprox.
  4. N.N. masculino – 37 años aprox.

Lista de personas heridas:

  1. Iván Virgilio Yugra Vallejos – 28 años
  2. Sonia Yugra Vallejos – 23 años
  3. Anselmo Yugra Copa – 67 años
  4. Nancy Paredes Beltrán – 30 años
  5. Paulina Vallejos Cabezas – 35 años
  6. Liz Noemí Yugra Paredes – 3 años
  7. Zenobio Choque Ramos – 46 años

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones en esta ruta mientras continúa la investigación. Este trágico hecho deja a varias familias enlutadas y evidencia la gravedad de los accidentes en la región.

 

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

