Murió Patricia Quispe, madre de los niños asesinados en 2024 en El Alto

La ciudad de El Alto, Bolivia, volvió a estremecerse por un hecho que dejó una profunda huella en la sociedad. Patricia Quispe Canaviri, madre de dos niños víctimas de un brutal crimen en marzo de 2024, falleció el 27 de diciembre, tras no poder superar el dolor de la pérdida de sus hijos.

El 5 de marzo de 2024, César Guillermo Tezanos Pinto, de 32 años, ingresó a un domicilio de la Ciudad Satélite de El Alto con la intención de ver a sus hijos. Lo que inicialmente parecía un gesto paternal se convirtió en una tragedia. Una discusión con su expareja, Patricia, derivó en un ataque con arma blanca.

Según el informe policial, César atacó primero a Patricia y luego ingresó al dormitorio de sus hijos, de dos y cuatro años, acabando con sus vidas. El caso quedó registrado por cámaras de seguridad y fue confirmado con pruebas forenses. Patricia logró comunicarse con un familiar para alertar sobre la tragedia antes de recibir atención médica.

La investigación, liderada por la fiscal Martha López, permitió que César Guillermo se acogiera a un proceso abreviado y fuera condenado a 30 años de prisión por el doble infanticidio y 15 años más por el intento de feminicidio, pena que debía cumplir en el penal de Chonchocoro.

Sin embargo, la justicia penal no pudo aliviar el dolor de Patricia. La madre sobreviviente, devastada por la pérdida de sus hijos y marcada por el trauma, permaneció meses internada. Su salud se deterioró progresivamente hasta que falleció este mes de diciembre.

