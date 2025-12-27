Esto es lo que se sabe de la mujer hallada sin vida dentro de un freezer en Santa Cruz

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un freezer en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra mantiene en alerta a las autoridades y ha generado profunda conmoción en la población. El caso es investigado por el Ministerio Público como presunto feminicidio.

La víctima y el hallazgo

De acuerdo con información oficial del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la víctima tendría aproximadamente 35 años. Su identidad aún no fue confirmada, ya que no portaba documentos al momento del levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue encontrado dentro de un freezer rojo, abandonado entre matorrales a un costado de la carretera, en la zona del Plan Tres Mil.

Causa de la muerte

El fiscal asignado al caso, Luis Alberto Hurtado, informó que la causa preliminar de la muerte corresponde a cuatro heridas provocadas por arma blanca en la región del cuello. Los resultados forman parte del informe forense inicial y serán complementados con otros estudios del IDIF.

El mensaje hallado en el cuerpo

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es la presencia de un mensaje manuscrito, hallado adherido al cuerpo de la víctima. El contenido de la nota fue recolectado como evidencia y se encuentra bajo custodia del IDIF.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el mensaje decía: “No usen la ley porque les va peor”, frase que es analizada como un posible acto de amedrentamiento.

Testigos y huida de los sospechosos

Según testimonios recabados por la Policía, cuatro personas habrían llegado al lugar en una camioneta, descargaron el freezer y luego abordaron un micro de transporte público para huir. Las unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) revisan cámaras de vigilancia de las rutas cercanas para identificar a los sospechosos y la ruta de escape.

Investigación en curso

El caso fue tipificado inicialmente como feminicidio y permanece en etapa investigativa. La prioridad de las autoridades es identificar a la víctima, establecer el contexto del crimen y dar con los responsables.

Mientras tanto, vecinos del sector exigen mayor presencia policial e iluminación, denunciando que la zona se ha convertido en un punto crítico de inseguridad.

