Conforme avanzan las horas, los detalles sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un freezer en la zona del Nuevo Vertedero, de la ciudad de Santa Cruz, se vuelven más perturbadores. Además de la crudeza de la escena, los investigadores han puesto la lupa sobre un mensaje manuscrito que la víctima llevaba adherido al cuerpo, el cual parece ser una advertencia directa a la comunidad o a grupos específicos.

Un mensaje de amedrentamiento

Fuentes cercanas a la investigación y testimonios de los vecinos que presenciaron el levantamiento legal del cadáver confirmaron que el papel, pegado bajo la blusa roja de la víctima, contenía una frase contundente:

"No usen la ley porque les va peor".

Estas palabras han generado un clima de terror absoluto en la zona. Para los vivientes del lugar, el mensaje no solo representa la crueldad de los victimarios, sino que funciona como una advertencia para evitar que los ciudadanos colaboren con las autoridades o denuncien hechos delictivos en esta zona, caracterizada por la falta de iluminación y seguridad.

Este es el aterrador mensaje hallado en el cuerpo de la mujer dentro del freezer

Investigación bajo reserva

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) maneja el caso con extrema cautela. El hallazgo del mensaje sugiere que el crimen no fue un hecho fortuito, sino un acto planificado con la intención de dejar un precedente de violencia y control.

La comunidad exige una presencia policial permanente y el esclarecimiento inmediato de este caso que, por sus características, ya es calificado como uno de los más macabros del año en Santa Cruz. El cuerpo permanece en la morgue judicial a la espera de ser identificado y de que la autopsia determine las causas exactas del deceso.

Mira la programación en Red Uno Play