La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) logró un avance crucial en la investigación del feminicidio de la mujer hallada dentro de un freezer en la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz. Tras el secuestro del camión que transportó el electrodoméstico, el propietario del vehículo se presentó ante las autoridades para aclarar su situación.

El hombre explicó que el motorizado es de uso familiar y que su hijo lo había registrado en una aplicación de servicios de transporte para generar ingresos. "La camioneta es mía y de mi esposa, pero la dimos a trabajar desde hace unos dos meses", afirmó al deslindar responsabilidad directa en el crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que la víctima de aproximadamente 35 años presentaba cuatro heridas de arma blanca en el cuello como causa principal del deceso. Los dos sujetos que operaban el camión permanecen bajo custodia policial mientras se determina su participación en este macabro suceso que conmocionó a Santa Cruz.

