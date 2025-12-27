Identifican a la mujer hallada sin vida en un freezer en el Plan 3000

Las autoridades identificaron formalmente a Roxana R. V., de 31 años, como la mujer hallada sin vida dentro de un freezer en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con información oficial, la víctima había recuperado su libertad hace aproximadamente dos meses, tras cumplir una condena por tráfico de sustancias controladas en el penal de Palmasola.

El fiscal asignado al caso, Luis Alberto Hurtado, informó que familiares de la mujer ya prestaron su declaración en dependencias de la EPI 3, instancia en la que confirmaron que conocían los movimientos que realizaba la víctima antes de su muerte.

Avances en la investigación

Actualmente, dos personas se encuentran aprehendidas, presuntamente vinculadas al traslado del cuerpo en una camioneta que fue identificada mediante cámaras de seguridad. Ambos permanecen bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

El Ministerio Público indicó que una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, hipótesis que se analiza en función de los antecedentes penales de la víctima. No obstante, las autoridades aclararon que el caso continúa en plena etapa investigativa y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras la Fiscalía profundiza en los vínculos y circunstancias que rodearon este hecho violento que volvió a conmocionar a la capital cruceña.

