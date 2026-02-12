¡El Corso se pinta de naranja! Red Uno te invita a vivir el Carnaval en "La esquina de la alegría"

La espera terminó. Santa Cruz de la Sierra se prepara para una explosión de ritmo, color y tradición, y Red Uno quiere que seas el protagonista. "La esquina de la alegría" es la propuesta de la casa televisiva para que el público disfrute del Corso Cruceño en un ambiente festivo y cercano.

"La esquina de la alegría"

Capacidad gratuita : El espacio cuenta con 2.000 espacios gratuitos para los asistentes.

Ubicación : La tarima estará situada estratégicamente entre el 6to y 7mo anillo.

Compañía de lujo : Tus presentadores favoritos estarán presentes compartiendo con la gente desde el inicio de la transmisión hasta que finalice el evento.

Requisitos: El único requisito es llevar mucha alegría, y se permite a los asistentes llevar su propia silla.

Cobertura total: No te pierdas ni un segundo

Para quienes prefieren disfrutar de las comparsas, los ballets y la belleza de la Reina del Carnaval desde casa, Red Uno ha preparado una transmisión multiplataforma este sábado 14 de febrero:

Desde las 19:00: Inicio de la transmisión en vivo a través de reduno.com.bo y redes sociales oficiales. Desde las 21:00: Gran cobertura a nivel nacional por la señal abierta de televisión.

¡Prepárate para vivir el sentimiento cruceño junto al equipo de Red Uno!

Mira la programación en Red Uno Play