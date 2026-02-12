TEMAS DE HOY:
Hijo de expresidente Luis Arce Caso maletas Corrupción

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¡El Corso se pinta de naranja! Red Uno te invita a vivir el Carnaval en "La esquina de la alegría"

Con un espacio gratuito para 2.000 personas y la compañía de tus presentadores favoritos, la red naranja se toma el Cambódromo para celebrar la fiesta grande de los cruceños este sábado 14 de febrero.

Milen Saavedra

12/02/2026 17:21

¡El Corso se pinta de naranja! Red Uno te invita a vivir el Carnaval en "La esquina de la alegría"
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La espera terminó. Santa Cruz de la Sierra se prepara para una explosión de ritmo, color y tradición, y Red Uno quiere que seas el protagonista. "La esquina de la alegría" es la propuesta de la casa televisiva para que el público disfrute del Corso Cruceño en un ambiente festivo y cercano.

"La esquina de la alegría"

  • Capacidad gratuita: El espacio cuenta con 2.000 espacios gratuitos para los asistentes.

  • Ubicación: La tarima estará situada estratégicamente entre el 6to y 7mo anillo.

  • Compañía de lujo: Tus presentadores favoritos estarán presentes compartiendo con la gente desde el inicio de la transmisión hasta que finalice el evento.

  • Requisitos: El único requisito es llevar mucha alegría, y se permite a los asistentes llevar su propia silla.

Cobertura total: No te pierdas ni un segundo

Para quienes prefieren disfrutar de las comparsas, los ballets y la belleza de la Reina del Carnaval desde casa, Red Uno ha preparado una transmisión multiplataforma este sábado 14 de febrero:

  1. Desde las 19:00: Inicio de la transmisión en vivo a través de reduno.com.bo y redes sociales oficiales.

  2. Desde las 21:00: Gran cobertura a nivel nacional por la señal abierta de televisión.

¡Prepárate para vivir el sentimiento cruceño junto al equipo de Red Uno!

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD