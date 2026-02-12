Frustran intento de asalto: Conductor repele a balazos a dos delincuentes

Un violento intento de robo de vehículo en la localidad de Pueblo Nuevo, Alajuela, Costa Rica, terminó de forma inesperada cuando la víctima, lejos de ceder ante la amenaza, decidió enfrentar a sus agresores con su propia arma de fuego.

El incidente, captado íntegramente por la cámara de seguridad (dashcam) del vehículo afectado, ocurrió cuando un automóvil negro se detuvo abruptamente al finalizar el cruce de un puente estrecho. En ese momento, dos hombres armados descendieron rápidamente de las puertas traseras del coche negro, apuntando directamente al conductor que venía detrás para obligarlo a detenerse.

Sin embargo, los atacantes "no sabían con quién se metían". Antes de que los delincuentes pudieran acercarse más, el automovilista reaccionó de inmediato y, desde el interior de su cabina, sacó un arma y disparó primero a través de su ventana.

La ráfaga de disparos tomó por sorpresa a los asaltantes, quienes pasaron de victimarios a fugitivos en cuestión de segundos. Uno de los sujetos huyó corriendo desesperadamente por la carretera. El segundo delincuente se vio obligado a resguardarse detrás del vehículo negro mientras el conductor de este emprendía la huida a toda velocidad del lugar. Hasta el momento, no se han reportado heridos ingresados en centros médicos de la zona vinculados a este hecho, aunque las autoridades ya cuentan con las imágenes de video para identificar la matrícula del vehículo utilizado por los delincuentes y rastrear su paradero.

