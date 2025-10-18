Una audaz reacción de un policía de civil frustró un asalto a mano armada en un restaurante en Osasco, Gran São Paulo, Brasil, el pasado jueves 16 de octubre. El enfrentamiento, captado por cámaras de seguridad, ocurrió después de que el delincuente ingresara al local fingiendo ser un repartidor de delivery para sorprender a sus víctimas.

El engaño del "repartidor" y la reacción del agente

Según reportes de la Policía Militar y Civil, el asaltante, identificado como Igor Onorato, ingresó al restaurante en la Vila Osasco haciéndose pasar por un mensajero. Las imágenes de seguridad muestran cómo el hombre entró, aparentemente hizo una pregunta y luego regresó para inmediatamente desenfundar un arma y anunciar el asalto, según informa el portal Correio Paulista.

En ese momento, entre los clientes se encontraba un policía civil fuera de servicio (de civil), quien reaccionó con rapidez. El agente desenfundó su arma y se inició una intensa balacera dentro del establecimiento.

Informaciones posteriores revelaron un detalle sorprendente: el asaltante, que había cometido al menos 14 robos el mismo día (principalmente de joyas), estaba utilizando un chaleco a prueba de balas, informa Meio News.

Herido en el intercambio de disparos

Durante la dramática balacera, el asaltante fue alcanzado por al menos cuatro disparos, pero gracias al chaleco antibalas, sobrevivió al impacto y permaneció en el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Lamentablemente, un empleado del restaurante —descrito como el hijo o hijastro del propietario, quien es el policía que reaccionó— resultó herido de bala en la pierna. El joven fue socorrido y, según los informes médicos, se encuentra fuera de peligro. Un cómplice que esperaba al delincuente en una motocicleta logró huir y aún no ha sido localizado.

Un historial delictivo reciente

Tras la detención y el registro del sujeto, la policía encontró una gran cantidad de objetos robados, incluyendo 14 alianzas de matrimonio, relojes, cadenas, un celular y dinero en efectivo, confirmando que el individuo estaba en una racha de asaltos ese mismo día.

Además, la motocicleta Honda/CG 160 Start que utilizaba para el asalto también resultó ser robada, y su placa había sido adulterada.

El caso fue registrado por la Policía Civil como legítima defensa del agente, y continúa bajo investigación para dar con el paradero del cómplice fugitivo. El incidente ha generado un debate sobre el aumento de la violencia y la audacia de los delincuentes en la Gran São Paulo.

Vea el video:

