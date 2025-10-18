“Orgullosamente bolivianos”: los caporales deslumbran en el Gillette Stadium y conquistan al público estadounidense

Durante el encuentro entre New England Revolution y Atlanta United FC, disputado en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, los asistentes fueron sorprendidos con un vibrante espectáculo cultural: un grupo de bailarines presentó una danza de Los Caporales, una de las expresiones folclóricas más emblemáticas de Bolivia.

La presentación se desarrolló como parte del entretenimiento del evento deportivo, llenando la cancha de color, ritmo y energía al compás de la tradicional música del folklore boliviano. Vestidos con trajes brillantes y bordados, los danzantes arrancaron aplausos y ovaciones del público, que disfrutó de una muestra única de cultura latinoamericana.

En redes sociales, el video del momento se volvió rápidamente viral. “Orgullosamente bolivianos”, “Nuestro folklore es el mejor del mundo” y “Qué bonito se ve cuando nuestras danzas cruzan fronteras”, fueron algunos de los mensajes que expresaron los usuarios, emocionados por ver a Bolivia representada en un escenario internacional.

La danza de Los Caporales, originaria de Bolivia e inspirada en la figura del capataz afrodescendiente de la época colonial, ha traspasado fronteras con su característico zapateo y su mensaje de fuerza, alegría y devoción.

Con esta presentación, Bolivia volvió a mostrar al mundo el poder de su identidad cultural, reafirmando que su folklore sigue conquistando corazones más allá de sus fronteras.

“Paso a pasito estamos arrasando el mundo con nuestro folklore”, escribió una usuaria. Y es que, una vez más, los Caporales demostraron que el orgullo boliviano no conoce límites.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play