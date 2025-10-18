Video de "bruja" captada en México vuelve a desatar el terror en redes

Un antiguo video sobre un presunto fenómeno paranormal ha regresado con fuerza a las redes sociales de toda Latinoamérica, reviviendo la polémica sobre la existencia de la brujería en México. El material, grabado por el investigador Antonio Zamudio hace varios años, muestra lo que él asegura es una "bruja" en una zona boscosa del Estado de México.

La grabación, que ha sido analizada y difundida a nivel internacional por el canal History Channel en su programa Inexplicable Latinoamérica, capta una figura oscura y humanoide moviéndose en la noche, que parece estar cubierta con lo que podría ser una túnica o pieles, según informa Tv Azteca.

El encuentro y la confesión del investigador

El video, que forma parte de la evidencia, muestra cómo la figura, captada con visión nocturna, se acerca y mira directamente a la cámara. Antonio Zamudio relató su experiencia:

"Y lo que vimos es su rostro deformándose."

"Algo muy curioso, los ojos le brillaban. Yo decía, 'Esto está vivo'."

El investigador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal explicó que su decisión en el momento fue asumir que se trataba de "una persona que está haciendo rituales", ya que no quería "quedarse con la duda de que no era nada". Sin embargo, la figura, descrita en reportes como de una estatura inusual, de "más de dos metros", desapareció cuando intentaron acercarse.

¿La leyenda de la Tlahuelpuchi?

El caso ha ganado notoriedad en el folclore mexicano, donde muchos internautas y medios de comunicación lo asocian con la leyenda de la Tlahuelpuchi, una figura ancestral del folclore náhuatl descrita como una "bruja vampiro" capaz de transformarse en animal o fuego y que, según el mito, roba la sangre de bebés no bautizados.

La relevancia del video se consolidó cuando History Channel lo presentó como un fenómeno no identificado, destacando, según los productores, "la claridad de las imágenes y la coherencia del testimonio de quien lo capturó".

A pesar de los múltiples análisis técnicos y las explicaciones escépticas, el material sigue siendo uno de los registros paranormales más comentados en la región, manteniendo vivo el debate sobre si se trata de un elaborado montaje o una manifestación genuina de lo inexplicable en el corazón de México.

Mira la programación en Red Uno Play