VIDEO | Escándalo en el estadio: Mujer abofetea a su pareja infiel y se va con la amante

Un insólito y dramático momento se vivió en las gradas del estadio Ilha do Retiro, en Recife, durante el partido de la Serie A del Brasileirao entre el Sport Recife y Ceará, el pasado miércoles 15 de octubre. Una mujer descubrió a su pareja siéndole infiel con otra asistente al encuentro, desatando una escena que culminó con un sorprendente giro.

El suceso, que fue captado por otros hinchas y se ha vuelto viral en varios portales brasileños, comenzó cuando la protagonista se acercó a la pareja. Según el relato de medios como Bio Bio y g1, la mujer confrontó a su compañero con ironía.

“Es para mirar mismo, para ver quién es usted”, se le escucha decir mientras aplaude sarcásticamente.

La tensión escaló rápidamente cuando, en un momento de furia, la mujer abofeteó al hombre delante de todos, anunciando a gritos el fin de la relación.

Pero la confrontación no terminó allí. La afectada también se dirigió a la otra mujer, advirtiéndole sobre la naturaleza de su ahora excompañero: “Para que sepas que él es un 'mujeriego' (gaieiro), ¿entendiste? Él no va a estar solo contigo, no”, le recriminó.

El desenlace de la escena dejó a los demás asistentes completamente atónitos. En lugar de seguir la discusión o marcharse sola, las dos mujeres se tomaron de la mano y bajaron juntas por las escaleras de la tribuna, abandonando el estadio y dejando al hombre completamente solo en su asiento.

El hombre, según el relato de un torcedor, terminó por marcharse también del lugar poco después de la inesperada alianza entre las dos mujeres.

Consultada sobre el incidente por un medio brasileño (g1), la mujer traicionada prefirió no emitir comentarios, argumentando el triste momento personal que atraviesa. El inesperado final de esta historia de traición ha generado una ola de comentarios y asombro en las redes sociales.

Vea el video:

