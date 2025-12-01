Cantante detiene su concierto y regaña a sus fans por lanzar celulares al escenario

El intérprete de música regional mexicana, Julión Álvarez, se vio obligado a detener su concierto en Honduras para hacer una enérgica solicitud a sus seguidores: dejar de arrojar teléfonos celulares al escenario. La medida se da en medio de la polémica que rodea al artista tras un incidente previo donde pisó y rompió el dispositivo de un fan durante otra presentación.

En el show de Honduras, Julión Álvarez fue claro y contundente con su advertencia: "No me los avienten porque los quiebro".

El cantante explicó que la práctica de lanzar objetos contundentes, como los teléfonos móviles, representa un peligro real. Subrayó que una "mala puntería" podría causar un "chingazo" o un golpe grave a él, a sus músicos o al equipo técnico que trabaja en el escenario. De hecho, según asistentes, uno de los teléfonos lanzados estuvo muy cerca de impactar a un miembro de su equipo.

"Una mala puntería puede golpear a cualquiera de nosotros y eso no es seguro, ¿para qué?". Julión Álvarez señaló que estos objetos arrojados "no casaron ni para ustedes ni para nosotros", haciendo hincapié en la falta de sentido de arriesgar tanto un objeto costoso como la seguridad por obtener un video o autógrafo, informa el portal El Imparcial.

El incidente viral que motivó la petición

Días antes, un video se volvió tendencia en redes sociales donde un fan arrojó su teléfono al escenario. Mientras interpretaba una de sus canciones, Julión Álvarez pisó con fuerza el dispositivo, destrozándolo accidentalmente.

A pesar de la firmeza en su solicitud, Julión Álvarez ofreció una alternativa segura para interactuar con sus seguidores, quienes suelen querer que les firme gorras y sombreros. El cantante propuso: "Pásenmelos despacito y yo se los firmo. Se los mando para atrás, no les voy a quedar mal".

Vea el video:

