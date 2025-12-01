TEMAS DE HOY:
Rubén Ríos YPFB narco tiktokero

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Cantante detiene su concierto y regaña a sus fans por lanzar celulares al escenario

"No me los avienten porque los quiebro", dijo el cantante mexicano al detener un reciente concierto para hablar directamente con el público. Antes, se viralizó un video en el que accidentalmente destruyó el teléfono de un seguidor.

Milen Saavedra

01/12/2025 19:27

Cantante detiene su concierto y regaña a sus fans por lanzar celulares al escenario. Imágenes: redes sociales.
Honduras

Escuchar esta nota

El intérprete de música regional mexicana, Julión Álvarez, se vio obligado a detener su concierto en Honduras para hacer una enérgica solicitud a sus seguidores: dejar de arrojar teléfonos celulares al escenario. La medida se da en medio de la polémica que rodea al artista tras un incidente previo donde pisó y rompió el dispositivo de un fan durante otra presentación.

En el show de Honduras, Julión Álvarez fue claro y contundente con su advertencia: "No me los avienten porque los quiebro".

El cantante explicó que la práctica de lanzar objetos contundentes, como los teléfonos móviles, representa un peligro real. Subrayó que una "mala puntería" podría causar un "chingazo" o un golpe grave a él, a sus músicos o al equipo técnico que trabaja en el escenario. De hecho, según asistentes, uno de los teléfonos lanzados estuvo muy cerca de impactar a un miembro de su equipo. 

"Una mala puntería puede golpear a cualquiera de nosotros y eso no es seguro, ¿para qué?". Julión Álvarez señaló que estos objetos arrojados "no casaron ni para ustedes ni para nosotros", haciendo hincapié en la falta de sentido de arriesgar tanto un objeto costoso como la seguridad por obtener un video o autógrafo, informa el portal El Imparcial.

El incidente viral que motivó la petición

Días antes, un video se volvió tendencia en redes sociales donde un fan arrojó su teléfono al escenario. Mientras interpretaba una de sus canciones, Julión Álvarez pisó con fuerza el dispositivo, destrozándolo accidentalmente.

A pesar de la firmeza en su solicitud, Julión Álvarez ofreció una alternativa segura para interactuar con sus seguidores, quienes suelen querer que les firme gorras y sombreros. El cantante propuso: "Pásenmelos despacito y yo se los firmo. Se los mando para atrás, no les voy a quedar mal". 

Vea el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD