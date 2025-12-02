Operación contra el fraude eléctrico en Santa Cruz: Detectan 40 conexiones clandestinas

La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) lanzó una ofensiva legal y administrativa en la ciudad de Santa Cruz, tras detectar una alarmante cantidad de conexiones irregulares, que son señaladas como la causa de los constantes apagones que afectan a los usuarios.

En una reciente inspección a 60 domicilios, los técnicos de la CRE encontraron que 40 de ellos (un 66%) estaban realizando consumo clandestino, es decir, robando o hurtando energía eléctrica.

Modus operandi de una "banda" especializada

Amilkar Jaldín, vocero de la CRE, explicó que la situación se debe, en muchos casos, a que los usuarios no se percatan de una supuesta "banda" especializada en fraude eléctrico. Jaldín detalló el modus operandi de este grupo:

"Es una banda que tiene dos partes. Uno, el que va y ofrece el servicio y luego, pasado un tiempito, aparece el cómplice. Y el cómplice se presenta como un falso funcionario de CRE y les dice 'mire, he descubierto que su medidor está manipulado'. Cuando es el cómplice el que ha manipulado".

Riesgos y consecuencias legales

El vocero de la cooperativa advirtió a la población sobre los riesgos de caer en esta "trampa" que promete "pagar menos" en el corto plazo, pero que conlleva graves consecuencias legales y económicas al ser descubierta.

La CRE ya está llevando adelante procesos administrativos para sancionar a los infractores. Las consecuencias incluyen:

Pago de la deuda: El usuario debe pagar todo el consumo que dejó de facturar en su momento, calculado de acuerdo a la ley. Autoridad eléctrica: Se aplica una multa proporcional a la cantidad de energía robada, que es destinada a la autoridad eléctrica. Acciones penales: La cooperativa no descarta iniciar acciones penales si la gravedad del caso lo amerita, además de los procesos administrativos.

Jaldín reafirmó el compromiso de la cooperativa de "combatir el robo, el hurto de energía eléctrica" para garantizar un servicio estable y justo para todos los usuarios.

