Cochabamba: Vecinos de Villa Galindo denuncian rebalse de alcantarilla en plena avenida Perú

Vecinos de la OTB Villa Galindo, en la avenida Perú de Cochabamba, denuncian que las calles del sector se encuentran completamente inundadas debido al rebalse de la red de alcantarillado. El problema se agrava con la llegada de la temporada de lluvias, generando riesgos para la salud y la integridad de los hogares.

“Esto no es agua limpia, es agua alcantarillada. Ya se está entrando a las casas, ¿cómo vamos a vivir así?”, reclamó uno de los vecinos afectados, expresando la molestia que comparten varios residentes del sector.

Vecinos de Villa Galindo denuncian rebalse de alcantarilla en plena avenida Perú. Foto: Fernando Aguilar

Los habitantes de Villa Ingavi señalaron que esta situación no es nueva y que, pese a los compromisos previos de la constructora y de Semapa, el problema persiste. “La constructora tiene que ponerse de acuerdo con Semapa y con todas las instituciones afectadas. No podemos seguir aceptando esto cada vez que llueve”, afirmaron.

El Secretario de Infraestructura de la Alcaldía confirmó que se enviará una cuadrilla para atender los rebalses de inmediato, aunque los vecinos advierten que podrían bloquear la entrega de la obra si no se toman medidas urgentes.

