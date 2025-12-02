Alerta naranja en Cochabamba: Lluvias intensas y posibles desbordes desde este martes

Cochabamba se encuentra bajo alerta naranja debido al pronóstico de lluvias moderadas a temporalmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, que se registrarán desde la madrugada del martes 2 hasta la noche del jueves 4 de diciembre. Según el reporte oficial de Senamhi, existe un nivel de amenaza importante por fenómenos no habituales que pueden representar peligro para actividades cotidianas, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas.

El mapa difundido por las autoridades muestra la extensión de la alerta en gran parte del país; sin embargo, Cochabamba destaca como una de las regiones más vulnerables ante la posibilidad de crecidas repentinas. La Cuenca Alta del Río Mamoré presenta condiciones propicias para ascensos bruscos de caudal en numerosos ríos que atraviesan el trópico, el valle alto y el eje metropolitano.

El informe advierte que los ríos Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Ichilo, Chapare, Rocha, Taquiña, Siches, Mizque, Venticuatro, Isiboro, Chipiriri, Eterazama y Caine podrían registrar incrementos inusuales en sus niveles, con riesgo de desbordes que afectarían a múltiples poblaciones. Entre las zonas amenazadas están Ivirgarzama, Chimoré, Entre Ríos, Bulo Bulo, Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare, Puerto Villarroel, Puerto Grethel, además de áreas urbanas como Cochabamba ciudad, Sacaba, Tiraque y Tiquipaya.

En el valle alto, localidades como Cliza, Arani, Villa Rivero y Punata también se encuentran en observación ante posibles ascensos del río Siches. En el cono sur, se prevé que el aumento del caudal de los ríos Mizque y Caine pueda afectar a poblaciones como Mizque, Pojo y Capinota, consideradas de alta vulnerabilidad por su cercanía a los cauces.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas, no instalar campamentos en zonas ribereñas y mantenerse informados por canales oficiales. Además, piden a los municipios activar sus sistemas de alerta temprana y evaluar áreas de riesgo para prevenir emergencias.

La alerta naranja permanecerá vigente entre el 2 y el 5 de diciembre, periodo en el que se espera el mayor impacto de las precipitaciones. La población es exhortada a tomar previsiones y mantenerse atenta ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

