TEMAS DE HOY:
Buscan a Lito Coca Arandia Adolescente Abuso a menor

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Intensas lluvias dejan comunidades anegadas y cultivos destruidos en municipios de Cochabamba

Agricultores reportaron cultivos destruidos y animales arrastrados por la fuerza del agua.

Ligia Portillo

18/11/2025 17:17

Cuatro municipios bajo el agua en Cochabamba: más de 60 comunidades afectadas por desborde de ríos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Cochabamba dejaron un saldo alarmante, cuatro municipios severamente afectados, ríos desbordados, caminos destruidos, unidades educativas paralizadas y cultivos arrasados. Así lo confirmó Ramiro López, director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, en un informe urgente brindado este martes.

Según López, Villa Tunari fue uno de los puntos más golpeados por el temporal. El río 24 se desbordó, ingresó a varias zonas y siete comunidades quedaron anegadas, dejando familias damnificadas que lo perdieron todo en cuestión de minutos.

El panorama no es menos crítico en Puerto Villarroel, donde 53 sindicatos resultaron afectados, incluidos centros educativos. Las clases debieron suspenderse debido al incremento del caudal y el riesgo de nuevos desbordes. “La precipitación fue tan alta que los ríos comenzaron a ceder en múltiples sectores”, explicó el director de la UGR.

En Colomi, un puente quedó dañado y varias zonas agrícolas sufrieron pérdidas significativas. Agricultores reportaron cultivos destruidos y animales arrastrados por la fuerza del agua. Equipos de emergencia ya trabajan en la zona.

El municipio de Totora también reportó afectaciones en caminos y parcelas agrícolas, dejando a varias comunidades con tránsito restringido y en situación de vulnerabilidad.

López aseguró que se mantiene la coordinación con los gobiernos municipales para la movilización de maquinaria, asistencia y evaluación de daños. Personal técnico continúa desplazándose a las zonas más afectadas para atender a las familias damnificadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD