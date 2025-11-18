Intensas lluvias dejan comunidades anegadas y cultivos destruidos en municipios de Cochabamba

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Cochabamba dejaron un saldo alarmante, cuatro municipios severamente afectados, ríos desbordados, caminos destruidos, unidades educativas paralizadas y cultivos arrasados. Así lo confirmó Ramiro López, director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, en un informe urgente brindado este martes.

Según López, Villa Tunari fue uno de los puntos más golpeados por el temporal. El río 24 se desbordó, ingresó a varias zonas y siete comunidades quedaron anegadas, dejando familias damnificadas que lo perdieron todo en cuestión de minutos.

El panorama no es menos crítico en Puerto Villarroel, donde 53 sindicatos resultaron afectados, incluidos centros educativos. Las clases debieron suspenderse debido al incremento del caudal y el riesgo de nuevos desbordes. “La precipitación fue tan alta que los ríos comenzaron a ceder en múltiples sectores”, explicó el director de la UGR.

En Colomi, un puente quedó dañado y varias zonas agrícolas sufrieron pérdidas significativas. Agricultores reportaron cultivos destruidos y animales arrastrados por la fuerza del agua. Equipos de emergencia ya trabajan en la zona.

El municipio de Totora también reportó afectaciones en caminos y parcelas agrícolas, dejando a varias comunidades con tránsito restringido y en situación de vulnerabilidad.

López aseguró que se mantiene la coordinación con los gobiernos municipales para la movilización de maquinaria, asistencia y evaluación de daños. Personal técnico continúa desplazándose a las zonas más afectadas para atender a las familias damnificadas.

